Під головуванням Прем’єр­міністра Юлії Свириденко відбулося 18­те засідання Стратегічної інвестиційної ради, на якому схвалили базові документи для подальшого впровадження реформи системи управління публічними інвестиціями. Ухвалені рішення закладають основу для інтеграції публічних інвестицій в єдину систему державного стратегічного та бюджетного планування. Схвалений Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій на 2027—2029 роки охоплює 18 пріоритетних галузей та 44 підсектори.

За Мінрозвитку затверджено загалом три сектори (транспорт, житло та муніципальна інфраструктура і послуги), 14 підсекторів та 19 напрямів інвестування. Сектори, що належать до сфери відповідальності Мінрозвитку, отримали один з найбільших обсягів передбаченого фінансування: транспорт та послуги поштового зв’язку — 73,01 млрд грн, муніципальна інфраструктура та послуги — 46,53 млрд грн. Ці кошти буде спрямовано на відновлення та розвиток критичної інфраструктури громад, модернізацію транспортних коридорів.

Окрему увагу під час підготовки проєктів буде приділено п’яти наскрізним пріоритетам, які затвердила рада: енергоефективності, цифровізації, реагуванню на зміни клімату, гендерній рівності та безбар’єрності. Для житлового та муніципального секторів це означає обов’язкове впровадження стандартів енергоефективності та створення безбар’єрного простору.

Для посилення зв’язку між стратегічними цілями уряду та інвестиційними рішеннями рада схвалила перелік із 23 галузевих стратегій. Вони стануть фундаментом для планування капітальних вкладень.

До кінця 2026 року профільні міністерства мають оновити або розробити відповідні секторальні документи. Це дасть змогу впровадити уніфікований підхід до управління інвестиціями та забезпечити прозорий розподіл бюджетних і донорських коштів.

Наступним кроком стане формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій (ЄПП). Міжвідомчій робочій групі вже рекомендовано розпочати добір проєктів із галузевих портфелів для передачі їх на підготовку.

Проєкти у галузях транспорту, житла та муніципального розвитку, які пройдуть добір, буде розподілено між програмами підтримки підготовки проєктів (PPF). Це гарантуватиме високу якість проєктної документації та готовність об’єктів до швидкого відкриття фінансування, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.