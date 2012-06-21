Найбільша в світі риба може важити до 18 тонн і виростати до 12 метрів у довжину. Тривалість життя китової акули теж величезна: автори нового дослідження змоделювали швидкість росту китових акул і встановили, що найбільші екземпляри можуть доживати до 130 років.
Для того, щоб дізнатися, з якою швидкістю ростуть китові акули, вчені десять років поспіль поверталися до одного і того ж острова Мальдівського архіпелагу, біля якого раз на рік збираються китові акули.
Кемерон Перрі (Cameron Perry), керівник дослідження, плавав з цими безневинними гігантами і вимірював їх рулеткою і лазерним далекоміром і знімав на камеру. Всього Перрі зібрав дані про динаміку росту 44 акул, в основному молодих; вчені розпізнавали піддослідних особин за унікальним малюнком плям на шкірі. Це все рівно, що відбитки палаців на руці людини.
На основі зібраних під час занурення даних вчені склали математичну модель, що дозволяє визначити вік акули за її розміром. Відповідно до моделі, самці китової акули досягають статевої зрілості до 25 року життя і доживають до 130 років. Оцінити тривалість життя самок Перрі не зміг через нестачу даних.
Найбільше знання тривалості життя китових акул потрібно екологам і захисникам довкілля; це допоможе оцінити чисельність популяції і швидкість її відновлення. Китові акули зустрічаються з людьми рідко, тому точних даних про їх чисельність немає, але є підстави вважати, що це одна з найбільш рідкісних риб в океані. З 2016 китову акулу внесли до переліку вимираючих видів Міжнародної Червоної книги.