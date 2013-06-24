Кабінет Міністрів 25 червня затвердив розподіл коштів на проєкти, реалізація яких здійснюється за рахунок субвенції з держбюджету — місцевим. До переліку внесено 35 проєктів на суму понад 700 млн грн. Їх спрямовано на посилення енергетичної стійкості громад, зокрема розподіл теплопостачання та розвиток розподіленої генерації.

Фінансує проєкти Європейський інвестиційний банк за рахунок коштів, які Україна отримала в межах Програми відновлення України ІІІ.

«Під час підготовки до опалювального сезону ми зосереджуємо зусилля на підвищенні автономності та надійності теплопостачання. Урядове рішення дасть громадам змогу реалізувати такі ініціативи вчасно й системно. Завдяки Програмі відновлення України ІІІ та підтримці Європейського інвестиційного банку ми створюємо більш захищену інфраструктуру, особливо в регіонах, що перебувають під постійною загрозою обстрілів з боку росії», — зазначив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Найбільші суми субвенцій отримають прифронтові регіони, де тепломережі регулярно зазнають російських обстрілів.

Зокрема, у Харківській області фінансування отримають проєкти із семи територіальних громад на загальну суму понад 182 млн грн. Ідеться про будівництво когенераційних установок, реконструкцію котелень, встановлення твердопаливних котлів та спорудження нових блочно-модульних котелень.

Запорізькій області спрямують 170 млн грн на проєкт з реконструкції системи централізованого теплопостачання та встановлення газопоршневих когенераційних установок.

На Сумщині понад 51 млн грн піде на будівництво і встановлення когенераційної установки в Шосткинській територіальній громаді та на реконструкцію мережі теплопостачання у Попівській.

Усі проєкти, спрямовані на енергетичну стійкість громад, має бути реалізовано до початку опалювального сезону — жовтня 2025 року, повідомляє Мінвідновлення.