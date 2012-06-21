Маринована ікра осетрових риб – надзвичайно рідкісний продукт. Її складно обробляти і фасувати.

Найбільш відома  – ікра білуги, яка плаває у Каспійському та Чорному морях. Ця риба перебуває під загрозою зникнення, тому легальний продаж її ікри дуже обмежений.

Осетр росте повільно – близько 20 років.

Білуга

Осетр

Ще більша рідкість – ікра осетра-альбіноса, який нині майже не зустрічається у природному середовищі. Його ікру згадали у Книзі рекордів Гіннеса, коли один кілограм цього продукту продали за 34 500 доларів.

Осетр-альбінос

Тому ікру осетрових риб вважають одним з найбільших делікатесів у світі. 

До речі, довжина тіла осетрових може бути до 6 метрів (атлантичний і білий осетри), маса – до 816 кілограм (білий осетр). Зафіксований і вік найстарішого осетра – 125 років.