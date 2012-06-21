Маринована ікра осетрових риб – надзвичайно рідкісний продукт. Її складно обробляти і фасувати.
Найбільш відома – ікра білуги, яка плаває у Каспійському та Чорному морях. Ця риба перебуває під загрозою зникнення, тому легальний продаж її ікри дуже обмежений.
Осетр росте повільно – близько 20 років.
Ще більша рідкість – ікра осетра-альбіноса, який нині майже не зустрічається у природному середовищі. Його ікру згадали у Книзі рекордів Гіннеса, коли один кілограм цього продукту продали за 34 500 доларів.
Тому ікру осетрових риб вважають одним з найбільших делікатесів у світі.
До речі, довжина тіла осетрових може бути до