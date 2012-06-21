2 грудня в Дніпрі зареєстрували рекордсмена — найбільшого племінного кота в Україні. П'ятирічний кіт Кекс породи мейн-кун має вражаючі розміри. За попередніми даними, завдовжки він сягає понад
Точні заміри, а також зважування рудого рекордсмена експерти Національного реєстру рекордів здійснили публічно 2 грудня у Дніпрі.
«Про його особисте життя відомо те, що він має характер Дон Жуана, підтримує стосунки з десятьма своїми «дружинами», щодня їсть свіже мясо і має залізну витримку справжнього чоловіка», — йдеться у її повідомленні.
УНІАН