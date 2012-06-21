Медовик завдовжки 22 метри 54 сантиметри спекли в Рівному. І встановили новий національний рекорд «Найдовший медовик в Україні». Його зафіксували представники Національного реєстру рекордів України на фестивалі меду та трав «Золотіївські ряди», який щороку проходить у серпні, перед медовим Спасом, на вулиці Золотіївській. Тут представлено: виставки-ярмарки творінь народних умільців (віночки, намисто, вироби із соломи), мед і медовуха — на всякий смак і гаманець. Раніше це було приміське село Золотіїв, якому виповнилося 507 років. Дарма що воно давно вже стало частиною Рівного — місцеві жителі дбайливо бережуть свою історію. І ось так оригінально діляться нею з нащадками.
Крім офіційного, небайдужі із Золотіївської встановили й неофіційний рекорд — гарного настрою: за 10 гривень кожен охочий отримав чималенький шматок медовика-рекордсмена.