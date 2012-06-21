В Ісландії після 290-річного «сну» прокидається один із найбільших у світі вулканів. Він має назву Ерайвайєкюль (Öræfajökull). Останнє його виверження відбулося 1727 року та супроводжувалося десятками жертв серед місцевого населення.
Про це повідомляє "Iceland Magazine".
Науковці останнім часом фіксують високий вміст сірки в повітрі поблизу вулкана, активізацію випаровування води з кальдери вулкану та витік гарячих геотермальних вод у місцевих річках.
Кальдера — заглиблення на вершині вулкану, що має форму казана. Утворюється внаслідок провалу вершини вулкана. Відрізняється від кратера більшими розмірами. Переважно завжди заповнена водою, як у випадку з ісландським вулканом Ерайвайєкюль.
Через попередження вчених Агенція цивільного захисту Ісландії оголосила фазу невизначеності. Тобто попереджає місцеве населення та всі державні структури про те, що найближчим часом може статися природний катаклізм.
«Ми видали жовте попередження з питань безпеки, оскільки насправді ще дуже багато не знаємо про поведінку цього вулкана», — заявив експерт з природних ресурсів Бріндіс Ір Гісладоттір.
Особливу увагу щодо активізації вулкану просять звернути керівників туристичних компаній. Адже за попередніми даними, інформація про виверження надійде всього за 20 хвилин до його початку, тобто часу на евакуацію буде мало.
ДОВІДКА «УК»
Вулкан Ерайвайєкюль (Öræfajökull) — найвища вершина в Ісландії. Вважається одним з найпотужніших вулканів Європи та світу. Під час свого останнього виверження 1727 року попелом та шкідливим сміттям накрило десятки місцевих ферм, загинули всі мешканці.