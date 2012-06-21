Станом на 3 квітня у 44 медичних закладах столиці є 380 апаратів штучної вентиляції легенів, які було придбано до 2020 року. Цього року за благочинні кошти в лікарні міста передали 9 таких апаратів. А за кошти Резервного фонду місто планує придбати ще 52 апарати ШВЛ, з них 17 – вже найближчим часом. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час брифінгу.
Він підкреслив, що 380 – це апарати, які працюють і надають допомогу людям нині та перебувають у хорошому технічному стані. Щоб запобігти розповсюдженню фейків, Віталій Кличко повідомив, що в місті є ще понад 60 апаратів ШВЛ, але вони зношені та чекають на ремонт. Для них вже замовлено деталі, які потребують заміни. Ремонт цих апаратів – під контролем столичної влади.
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«Урядового кур’єра»