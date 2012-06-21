Під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом в Україні очікується пікове зростання випадків коронавірусної хвороби.
Тому він пропонує владі посилити обмежувальні заходи. Бо розрахунки свідчать, що проведення додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності значно зменшить кількість критичних випадків і летальних наслідків від COVID-19.
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«Урядового кур’єра»