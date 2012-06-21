Найближчої доби, 11 жовтня, погоду західних і північних областей України визначатиме атмосферний фронт, на решті території — поле підвищеного тиску; температурний фон кардинально не зміниться, повідомляє Гідрометцентр.
У західних областях, вдень також і в північних, Вінницькій областях очікується дощ, на решті території — без опадів. Вночі та вранці у південній частині місцями туман.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-9 ° тепла, у східних і Сумській областях місцями 0-2 ° тепла; вдень 11-16 °, на півдні 14-19 °.
У Києві вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7 ° тепла, вдень 12-14 °.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві, 11 жовтня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 24,9 градусів тепла у 1935 році, найнижча вночі на позначці 5,8 градусів морозу в 1898 році.
У четвер, 12 жовтня, в південних, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Закарпатській і та прикарпатських областях — без опадів; на решті території пройде невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 6-11 м/с. Температура повітря вночі 6-11 ° тепла; вдень 11-16 °, у південній частині, Закарпатті та Прикарпатті 17-20 °.
У Києві — невеликий дощ. Вітер західний, 6-11 м/с. Температура вночі близько 10 ° тепла, вдень 13-15 °.