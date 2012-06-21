Артефакт схожий на тротуарний настил з кольорових каменів. Мозаїку знайшли під час розкопок приблизно у 19 кілометрах на північ від Йозгата, міста в центральній Туреччині. На думку вчених, на цьому місці розташовувалося стародавнє місто хеттів, що населяли його приблизно з XXI по XVI століття до н.е.
У 2018 році під час роботи на ділянці було знайдено велику будівлю з терасою, що відноситься до пізнього бронзового віку. Археологи вважають, що будинок служив храмом, і був присвячений Богу бурі, дуже важливого божества хеттів. Поруч з цією будівлею розташовувався внутрішній двір, і саме в цьому місці було виявлено мозаїку.
Бог бурі або шторму був видатним божеством серед різних груп населення, починаючи з третього тисячоліття до нашої ери. «Він був одним із найважливіших богів у близькосхідному пантеоні, йому поклонялися під різними іменами по всій Анатолії, Леванту, Сирії, Месопотамії, а також на Кіпрі і в інших регіонах навколо Середземного моря», – кажуть вчені. Існує навіть теорія, що Бог бурі лежав у ранній концептуалізації єврейського бога Яхве.
Протягом залізного віку різнокольорові кам'яні мозаїки широко використовувалися в самій Анатолії, а також в Сирії і Месопотамії. Найбільш рання мозаїка знаходиться у так званій «згорілій будівлі» в цитаделі Гордіон, королівському місті короля Мідаса, в центральній Туреччині. Місто, яке стане монументальною столицею фрігійців, було засноване майже 6000 років тому.
У будь-якому випадку, мозаїчна підлога, яку археологи знайшли нині набагато старша, за раніше знайдені мозаїки.
Майданчик, на якому розташовані кольорові камені, це прямокутник довжиною сім метрів і шириною три метри. Всього археологи виявили близько трьох тисяч каменів неправильної форми. Пізніші мозаїки зроблені з гладких і дрібних каменів, але вчені припускають, що поверхня знайденої ними мозаїки могла бути зроблена нерівною навмисно, щоб на цій ділянці не накопичувався слизький бруд.
Мозаїка розділена на три окремі ділянки, кожна з яких містить кілька трикутників. Вчені вважають, що вона була частиною єдиної композиції з храмом. У дослідженні повідомляється, що ця знахідка «є першим свідченням поліхромної мозаїчної підлоги з чітким малюнком». Раніше найдавнішою мозаїкою вважалася мозаїка, знайдена в південній Анатолії і датована IX століттям до нашої ери.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»