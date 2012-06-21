Незвична в нашій країні комунальна установа соціального спрямування розпочала приймати перших клієнтів наприкінці листопада. «Соціальний готель» — унікальний проект для України, реалізований у Харкові за підтримки уряду Німеччини. Будівлю готелю відремонтувала Харківська міська рада за фінансування компанії GIZ. Німецька сторона надала 11,5 мільйона гривень на капітальний ремонт приміщень, обладнання та меблі, а за рахунок коштів міста проведено ремонт покрівлі, фасаду та благоустрій прилеглої території.
У готелі 19 номерів, він розрахований на проживання 50 осіб. Тут можуть зупинятися люди, які потрапили у складні життєві обставини і залишилися без житла, а також внутрішньо переміщені особи. Є кімнати, санвузли, кухня, пральня, будівлю адаптовано для людей з обмеженими можливостями.
«Дякую партнерам з Німеччини, які допомагають нам у реалізації багатьох проектів. У цьому готелі працюють 15 осіб, сформовано команду, готову забезпечити роботу установи і зробити її якісною й доступною для тих, хто потребує допомоги», — зазначила під час церемонії відкриття установи заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан. У повному обсязі установа почне працювати з 1 січня. У готелі є кімната швидкого поселення, а чергові адміністратори працюватимуть цілодобово. Максимальний термін проживання — 90 днів, вартість — 40—50 гривень на добу.
Соціальний готель — один із десяти соціально значущих проектів, реалізованих з 2013 року за підтримки німецької федеральної компанії GIZ у Харкові. Свого часу результатом співпраці міської влади та GIZ стало відкриття модульного містечка для тимчасово переміщених осіб з Донецької та Луганської областей, яке за три роки прийняло вже понад 1000 людей, що отримали там соціальну, психологічну й іншу допомогу. У серпні цього року відкрито соціальний центр «Сім’я», де надають консультації психолога, соціолога і юриста, проводять сімейні тренінги, працює дитяча кімната і комп’ютерні курси.
Директор GIZ-Україна Сабіне Мюллер повідомила, що програма співпраці діятиме до 2019 року.