Автоматична міжпланетна станція Чандраян-2, запущений Індійською організацією космічних досліджень для вивчення Місяця, створює найдетальнішу карту природного супутника нашої планети завдяки своїм камерам високої роздільної здатності. Про місію зонда Чандраян-2 повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на зарубідні ЗМІ.
Камера OHRC, встановлена на апараті Чандраян-2, дозволяє картографувати поверхню Місяця з рекордним дозволом – показник становить двадцять п'ять сантиметрів на піксель. Тобто, фотографії, передані індійським зондом на Землю, навіть більш детальні, ніж знімки з легендарного Lunar Reconnaissance Orbiter.
Крім OHRC, у індійського апарату є спеціальна стереокамера TMC-2, здатна робити об'ємні зображення місячних пейзажів. Завдяки цьому інструменту вчені отримують додаткові дані, що дозволяють вивчати місячні кратери і гори. Плюс, у зонда Чандраян-2 є інфрачервоні детектори, двуxчacтoтний paдap із синтизуючою aпepтуpoю, а також інші наукові інструменти.
Нові дані, отримані за допомогою апарату Чандраян-2, дозволяють уточнити обсяг водяного льоду, який знаходиться в постійно затемнених кратерах на полюсах нашого супутника. Вчені вважають, що цей лід можна буде використовувати в рамках майбутніх довготривалих місій з освоєння Місяця.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»