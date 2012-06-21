Шафран. Цю приправу, гіркувату і пряну на смак, і яка зовні нагадує багряні ниточки, називають «червоне золото» і добувають з тичинок крокусів і використовують як харчовий барвник. Раніше цей насичений барвник червоного кольору використовували для фарбування взуття, тканин, а дами фарбували ним волосся.
Шафрановий крокус цвіте тиждень – два рази на рік восени. Квітка має лише три тичинки. Квіточки, що з’явилися на світанку необхідно прибирати протягом дня, бо вони вже до вечора зів’януть. Щоб отримати