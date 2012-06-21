На Закарпатті відновлять пішохідний маршрут, прокладений ще за часів Чехословаччини, що вважався найдовшим у всьому Карпатському регіоні. Охоплюючи природні ландшафти, архітектурні та історичні пам’ятки, він простягався на 343 кілометри.
У наші дні маршрут описав краєзнавець автор туристського путівника Олег Ямалов. На практиці ж узялися за відновлення найдовшої карпатської стежки лісівники й активісти до 100-річчя з дня її заснування. Маршрут прокладено шляхами різної категорії складності, він охоплює найбільші гірські вершини Карпат Говерлу, Петрос, Близниці, Піп Іван, мальовничі полонини Руни, Боржави і Бужори. Працівники Воловецького держлісгоспу цього року планують облаштувати 57-кілометровий відрізок давнього шляху.
Планування роботи, яку ведуть лісівники разом із громадськими активістами і краєзнавцями, відбулося на зустрічі голови обласного управління лісомисливського господарства Валерія Мурги з головою громадської організації «Регіональна туристична організація Закарпаття» Валентином Волошиним та керівником туристичного товариства «Карпатські стежки» Олександром Бурсановим.
Валерій Мурга повідомив, що зусиллями працівників лісового господарства облаштовано 240 рекреаційних пунктів та місць відпочинку. Багато з них розташовано саме вздовж цієї карпатської стежки. Лісогосподарства «Великобичківське», «Брустурянське», «Свалявське», «Ясінянське», «Мукачівське», «Берегівське» створили найбільшу кількість стаціонарних місць відпочинку. В мапу маршруту ввійдуть і форелеві господарства, що їх теж утримують держлісгоспи.
Робота триває і в інших напрямах: маркуванні туристських маршрутів, будівництві лісових і мисливських будиночків, формуванні карт-схем для туристів із позначками, де можна зупинитися, набрати води тощо. Про важливість таких місць відпочинку в горах свідчать нещодавні події, пов’язані з порятунком туристів, які заблукали в горах.