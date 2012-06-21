Сильна пожежа, що спалахнула в Перу в археологічному комплексі Вентаррон, знищила стародавню настінну фреску, вік якої оцінюється у понад 2000 років. Це була найдавніша фреска на території континенту.
Археологічний комплекс Вентаррон розташований на північному узбережжі Перу. На його території розташований храм ще доколумбової цивілізації та старовинні фрески, віком понад дві тисячі років. Розкопки на цьому місці археологи розпочали десять років тому. Причиною займання, найімовірніше, став суто людський фактор. Фермери палили зарослі цукрової тростини довкола комплексу й полум’я швидко перекинулося на дерев’яні покриття стародавньої споруди, йдеться в сюжеті ТСН.
Міністерство культури Перу звернулося до правоохоронних органів, які оцінять завдані ожежею збитки і встановлять особи винних.