Китайські археологи виявили на сході Китаю одну з найбільших меліоративних систем стародавнього світу, яка може виявитися найдавнішою з відомих на даний момент. Про свою знахідку дослідники повідомили в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Систему побудували 5100 років тому для запобігання регулярним розливам Янцзи і локалізації повеней, які знищували посіви. У кращі роки проект обслуговував понад 10 тисяч гектарів родючої землі навколо древнього міста Лянчжу.

Вчені вели розкопки протягом чотирьох років. За оцінками дослідників, три тисячі робітників за вісім років могли закінчити будівництво лише однієї з дамб, для чого потрібно було перевезти 300 тисяч кубів землі. Будівельники рили траншеї, а з землі, вийнятої з них, зводили греблі; між каналами виявилися залишки шлюзових споруд, що регулювали надходження води в канали. У результаті була побудована мережа каналів, яка захищала поля від повеней і яка забезпечувала їх водою з великих резервуарів під час посухи. Будівельники системи подбали і про транспортні канали, якими могли проходити маленькі човни, які перевозили людей та вантажі.

Раніше дослідники вже встановили, що місто Лянчжу було побудоване 5300-4300 років тому, що робить його меліоративну систему однією з найстаріших у світі і першою на території сучасного Китаю. Вона обслуговувала тільки одне місто і не була частиною єдиної програми розбудови міст в імперії. Разом з тим, це грандіозне будівництво не врятувало регіон від руйнівної повені, яка трапилася 4200 років тому; Янцзи розлилася на багато кілометрів і покрила все навколо метровим шаром глини; місто і села навколо були назавжди покинуті.