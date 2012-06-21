Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Група країн проти корупції (GRECO), яка діє у межах Ради Європи, закликала уряди країн-членів діяти бездоганно й прозоро, борючись із корупцією серед законодавців і правоохоронців. Про це йдеться у щорічному звіті GRECO, оприлюдненому у Страсбурзі. У ньому аналізували заходи, яких вживали держави-члени GRECO у 2019 році.
«Впровадження ефективних антикорупційних заходів і підвищення доброчесності й прозорості має бути пріоритетним для державних органів влади у будь-який час. Держави досягли прогресу, але вони мають активізувати свої зусилля для повного виконання рекомендацій GRECO», — сказала генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович Буріч під час онлайн презентації звіту.
Президент GRECO Марін Морчела висловив стурбованість поширеними в багатьох країнах звинуваченнями в корупції на адресу високих державних чиновників. «Жодна людина, держава чи установа не застраховані від корупції. Але політики, незалежно від їхньої партійної приналежності, мають подавати приклад, бо їхнє покликання — служити народові, а не правити ним», — наголосив Марін Морчела.
Згідно з даними звіту, у 2019 році дотримання рекомендацій GRECO щодо боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади незначно зросло. Найгірше виконувалися рекомендації щодо уникнення корупції серед депутатів, дещо краще — серед суддів і прокурорів. «Це значною мірою пояснює, чому довіра людей до політиків дуже низька і буде ще нижчою, якщо вони не дотримуватимуться стандартів порядності й чесноті», — аголосив президент GRECO.
GRECO також продовжував оцінювати прогрес у боротьбі з корупцією в урядових структурах і правоохоронних органах. Серед найчастіших недоліків GRECO виявив порушення правил ведення лобізму й створення конфлікту інтересів. Рекомендації експертів щодо правоохоронних органів стосувалися переважно норм кодексу поведінки, систем підвищення й звільнення з посад.