Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
За підсумками дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яка вивчала комфортність проживання в обласних центрах України, до першої десятки найзручніших потрапили й Черкаси.
Найкомфортнішим же містом України уже впʼяте поспіль визнано Вінницю. Дослідження, проведене на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI), брало до уваги показники 22 сфер та послуг.
Нібито й невелика відстань між першим місцем у рейтингу (3,4 бала) і десятим (2,9 бала), але за нею стоїть велика й напружена робота всієї громади, яка прагне зробити своє місто справді зручним і надійним у всіх відношеннях.