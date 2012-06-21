Британська авіакомпанія Loganair налагодила найкоротший регулярний авіарейс в світі між островами Уестрей (Westray) і Папа Уестрей (Papa Westray) в Шотландії. Відстань між ними становить всього 2,7 кілометра, яке літак долає за 80 секунд. Восьмимісне авіасудно літає на висоті майже 100 метрів.
Авіакомпані Loganair займається перевезенням людей на цьому напрямку впродовж 50 років. Вартість одного з восьми місць на борту – 17 фунтів стерлінгів в один бік (майже 605 гривень). У вартість квитка входить сертифікат за особистим підписом капітана повітряного судна, який видається пасажирам після приземлення.
Так як на Оркнейських островах (архіпелаг, до якого входять Уестрей і Папа Уестрей) проживає мало людей, будівництво мостів між островами нерентабельне. Тому жителі можуть добиратися тільки двома способами: на катері або літаком Britten-Norman Islander.
ДОВІДКА «УК»
Оркнейські острови розташовані на півночі Шотландії. Цей архіпелаг порізаний нерівними береговими лініями, тут не ростуть дерева. З понад 70 островів, які складають архіпелаг, тільки 20 населені людьми. Наприклад, на Папа Уестрей проживає менше 100 осіб.