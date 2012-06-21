Як ідеальне місто для відпочинку на вихідних рекомендують Львів британські журналісти, котрі побували у столиці Галичини і були вражені казковою архітектурою, шоколадними магазинами та атмосферними кафе. Про це повідомляє сайт lviv.vgorode.ua з посиланням на The Independent.
Британські журналісти рекомендують туристам зі своєї країни піднятись у Львові на Ратушу, щоб з висоти пташиного польоту помилуватись панорамою Старого міста, відвідати книжковий ринок біля пам'ятника Івану Федорову і скуштувати справжній львівської шоколад, каву та страви місцевої кухні. Також видання радить багато гуляти пішки і особливу увагу приділити архітектурі, адже у Львові є пам'ятники багатьох європейських епох.
Поради на другу половину вихідного стосуються способу мандрівки: «Якщо для прогулянки пішки не залишиться сил, можна орендувати велосипед. Катаючись, зробіть петлю містом або поїдьте на південь до Стрийського парку, який має ставок з лебедями, парниковий та кам’яний сади. Потім зверніть на північ, щоб віддати свій велосипед у парку Івана Франка», — радять британські журналісти.
На їхню думку, другу половину вікенду варто присвятити культурній програмі, зокрема оглянути Львівську галерею мистецтв, де зберігаються шедеври європейських художників XIV — початку XX століття. Також варто відвідати і оперний театр, збудований у стилі бароко. Цю споруду британці назвали вишенькою на торті.
Єдиною незручністю гості із Туманного Альбіону вважають відсутність можливості спілкуватися англійською мовою, особливо у закладах харчування. Незважаючи на це, запалені свічки, смачна кава, українська музика і гостинність залишили у них приємне враження про місто Лева.