Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Представники родини потомствених пасічників Гречаних із міста Кременчук Полтавської області на міжнародному конкурсі медоварів у Києві отримали за свої меди відразу чотири медалі, а в конкурсі взяли участь понад півсотні бджолярів, у тому числі з Білорусі, країн Прибалтики й Казахстану.
Кременчуцькі медовари перемагають на таких заходах починаючи із 2010 року, цього разу представили на суд журі 14 зразків питного меду. Спеціалістам найбільше припали до смаку їхні: меди ставлені з додаванням соків, «Полтавська тернівка», мед варений без додавання соків і трав «Гречанівський», мед ставлений питний із додаванням соків «Букет Кременчука» і мед питний «Дари лісів». За них Гречані й отримали нагороди.
Покуштувати їхню смачну цілющу продукцію поціновувачі напоїв із меду мали змогу 28 лютого — 1 березня, на святі Масляної на Площі Перемоги у Кременчуці.