Щомісяця видання Street Art Today вибирає сім найприголомшливіших муралів за останній місяць. У листопаді в список увійшов і київський мурал на будівлі районного управління ГУ МВС України, передає УНН з посиланням на видання.

Мурал виявився на 7-й позиції, його авторка BKfoxx. Назвали графіті «Rise Up in the Dirt», зображення засноване на пісні інді-поп-групи Voxtrot з тим же ім'ям.

На першій позиції робота двох французьких художників Адора і Семора і їх картина в місті Нант. В рамках свого проекту Parade Balade et Distortion вони називають цей мурал «Le Dompteur» (англійська: «The Tamer»).

Друга — Мілу Корреч і її стіна для розпису проекту Pinta tu Barrio. Фреску можна знайти в місті Кільмес, Аргентина.

Третя фреска для фестивалю Wonderwalls в сонячному Вуллонгонгі, Австралія.

Наступна в списку картина, зроблена Споком Бріллером. Він назвав розпис «Horus Brillorensis», комбінацію соколиного єгипетського бога Хоруса і його власного ім'я. Зображення знаходиться в Боготі, Колумбія.

П'ятою стала робота литовського художника Ернест Захаревича і його дах для Хеллоуїна, а шостий португальський художник Бордан II і його тварина на вулицях Парижа, Франція.