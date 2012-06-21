«Кращим студентом України 2017—2018» стала вихованка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Софія Дика. У Всеукраїнському конкурсі «Кращий студент України» взяли участь представники вищих навчальних закладів з 13 регіонів, які продемонстрували творчі та наукові досягнення в десяти номінаціях. Журі високо оцінило досягнення харків’янки у спорті, навчанні та громадській діяльності. На рахунку курсантки Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету Софії Дикої — нагороди чемпіонатів світу, Європи, України з карате і чемпіонату світу з козацького двобою, а також участь у соціальному проекті «Гендерна рівність військовослужбовців-жінок у правоохоронних органах».
Окрім Софії, харківські студенти здобули перемогу ще в кількох номінаціях. Звання «Кращий студент-науковець України» виборов харків’янин Віталій Найда, а «Кращим студентом-дизайнером України» визнано Олександра Сидоренка.