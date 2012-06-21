Обговорення законопроекту «Про енергоефективність», розробленого фахівцями Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження на виконання 27-ї директиви ЄС, було в центрі уваги міжвідомчої узгоджувальної наради.
Глава Держенергоефективності Сергій Савчук пояснював сутність запропонованих змін представникам Міненерговугілля, Мінрегіону, Мінекономрозвитку, НКРЕКП, Секретаріату Енергетичного співтовариства, GIZ.
«Одне із важливих міжнародних зобов’язань України — імплементувати в національне законодавство ключову директиву ЄС 2012/27/ЄС «Про енергетичну ефективність».
Тут ідеться не лише про обов’язок, а можливість залучити найкращі європейські норми, принципи і практики в цій галузі заради підвищення енергонезалежності та зміцнення енергетичної безпеки України», — окреслив позицію Сергій Савчук.
Саме з цієї метою Держенергоефективності й підготувало базовий законопроект «Про енергоефективність». Його завдання — закласти на законодавчому рівні фундамент політики підвищення ефективного споживання енергоресурсів у нашій країні та визначити основні інструменти досягнення національних цілей у цій галузі.
Розглянуто принципові положення директиви ЄС, які слід врахувати у законопроекті, зокрема: встановлення національної мети з енергоефективності; розроблення довгострокової стратегії термомодернізації житлових і нежитлових будівель, а також будівель органів державної влади; впровадження критеріїв енергоефективності під час здійснення публічних закупівель; запровадження системи кваліфікації енергоаудиторів, встановлення критеріїв і моніторингу якості енергоаудиту; стимулювання встановлення інтелектуальних систем обліку електроенергії та газу; розроблення і здійснення моніторингу національних планів дій з енергоефективності; визначення інструментів стимулювання впровадження енергоефективних заходів.
Учасники наради узгодили позиції щодо термінології, повноважень центральних та місцевих органів влади в галузі енергоефективності, норм енергетичного аудиту та енергоменеджменту, забезпечення термомодернізації будівель органів державної влади, — повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
За підсумками представницького зібрання домовлено врахувати висловлені пропозиції та зауваження до законопроекту для подальшого опрацювання на наступній узгоджувальній нараді.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»