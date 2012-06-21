Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Щойно стали відомими результати Сумського регіонального етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу клубних закладів у сільській місцевості, в якому взяли участь 29 клубних закладів області: один селищний, 23 сільських будинки культури, 4 сільських клуби та один сільський центр культури і дозвілля.
Переможцем названо Верхньосироватський сільський будинок культури Сумського району, де директором Інна Кравченко.
Друге місце посіли колективи БК Алтинівки Кролевецького та Пушкарівки Сумського районів.
А «культурна бронза» у представників закладів культури Рябини Великописарівського, Полошок Глухівського та Соснівки Глухівського районів.