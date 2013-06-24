Міністерство освіти і науки реалізує найбільший в історії проєкт із модернізації освітньої інфраструктури. У 2024—2025 роках уряд надав фінансування на створення підземних шкіл-укриттів, сучасних лабораторій, майстерень у профтехах, модернізацію харчоблоків та осередків «Захисту України».

Будівництво та оновлення освітніх просторів триватиме й 2026 року. Загалом у цей період буде збудовано та модернізовано понад 1500 освітніх просторів. Це не просто відновлення, а системна трансформація освіти, яка охоплює змістові й інфраструктурні рішення.

«Протягом останніх двох років спільно з МОН ми трансформуємо систему освіти. Наша місія — побудувати систему, здатну формувати професійних та щасливих людей для нової інноваційної економіки. Один із треків для досягнення цієї місії — наймасштабніше оновлення освітньої інфраструктури. Простори стають безпечнішими, сучаснішими й технологічнішими. У прифронтових містах вже побудовано підземні школи, паралельно оновлюємо майстерні у профтехах, осередки для уроків «Захисту України» тощо. Усе це інфраструктурні рішення, що формують нову якість освіти та створюють умови для розвитку дітей», — зазначив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Освітня інфраструктура в цифрах: 200 підземних шкіл-укриттів — очне та безпечне навчання в умовах війни; 200 майстерень у профтехах — практична освіта світового рівня; 100+ сучасних лабораторій — інноваційні підходи до навчання; 210 оновлених шкільних харчоблоків — здорове харчування для дітей; 963 осередки «Захисту України» — формування в молоді національної ідентичності та базових навичок для захисту себе й інших.

«Освітня інфраструктура — це не просто класи, в яких перебувають діти, це насамперед освітні середовища. Вони важливі, адже саме в середовищі формуються смаки дітей, їхні уявлення про важливі наукові феномени та факти. Від якості середовища залежить зокрема навчальний процес і якість тих знань, які діти здобудуть у закладах освіти. Саме тому попри війну та всі виклики ми робимо великий акцент на інфраструктурі: оновлюємо та розбудовуємо нові класи, лабораторії і навчальні осередки. Саме тому ми будуємо не просто укриття, а підземні школи, облаштовані повноцінними навчальними просторами. Ми розуміємо, що інвестуємо не просто в інфраструктуру, а в якісну освіту наших дітей, майбутнього покоління українців», — зазначив галузевий міністр Оксен Лісовий.

Загальний обсяг державних інвестицій в освітню інфраструктуру за 2024—2025 роки сягає 22,56 млрд гривень. Окрім цього, об’єкти фінансують із місцевих бюджетів та донорських коштів, повідомляє Міністерство освіти і науки.