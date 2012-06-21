Єдиний безлюдний острів на Фарерах — ще й найменший: його площа становить всього 0,8 квадратних кілометра. Він цікавий своєю фотогенічністю: його вершину часто покриває мальовнича хмарна шапка, йдеться на NG.
Острів Луйтла-Дуймун (Lítla Dímun), що входить до складу Фарерского архіпелагу, ніколи не був заселений людьми. Схили 414-метрового пагорба круто спускаються до холодних хвиль і зовсім не придатні для будівництва.
Луйтла-Дуймун був відомий скандинавам вже в Середньовіччі. Аж до 1852 він належав данській короні, а потім його продали жителям сусіднього острова Сувурой.
Результатом стало повне винищення єдиного виду ссавців, які колись жили на острові — диких овець. Ті вівці, які пасуться на схилах Луйтла-Дуймун сьогодні, — домашні: фермери привозять їх у теплий сезон, а восени забирають назад.
Інші жителі острова — морські птахи: буревісники, тупики й інші. З розвитком туризму острів став популярним (навіть попри те, що на нього складно потрапити). Тільки в спокійну погоду можна безпечно підійти до його берегів, які мають гавані, а потім забратися по мотузках, натягнутих власниками овець.
Втім, у 1918 році неприступний Луйтла-Дуймун став притулком для шістьох моряків, чий корабель «Каспер» зазнав аварії біля самих берегів острова. Команді вдалося зловити пару овець і птицю — й протриматися в хатині на острові 17 днів, поки жителі Сувуроя не прийшли їм на допомогу.
Оскільки на Луйтла-Дуймун немає стільникового зв'язку, електрики та інтернету, сюди іноді приїжджають люди, охочі до тиші й умиротворення. Решта туристів роблять барвисті знімки з води або узбережжя розташованих неподалік островів.