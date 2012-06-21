Тунгурауа – розташований в Еквадорських Андах діючий вулкан, який вважається найнебезпечнішим на території Південної Америки – може обвалитися. Про загрозу колапсу вулкана повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на американські ЗМІ.
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Назва Тунгурауа перекладається з мови древніх інків як «Вогняна горлянка» і в цілому відповідає буйному норову вулкана. Чергова активізація вулкана, яка розпочалася 20 років тому і триває досі, привела не тільки до кількох великих вивержень, але і дестабілізувала західний схил Тунгурауа.
Усередині Тунгурауа, як впевнені американські вулканологи, відбуваються надзвичайно активні геологічні процеси, підсумком яких може стати часткове або повне обвалення вулкана. Щось подібне вже відбувалося три тисячі років тому – тоді обвал Тунгурауа став причиною потужного зсуву гірських порід, в результаті якого в Еквадорських Андах стався локальний апокаліпсис, що торкнулася територію в радіусі сімдесяти семи кілометрів від вулкана.
«За останні три тижні західна сторона Тунгурауа піднялася на три з половиною сантиметри. Ми вважаємо, що це сигнал катастрофічних процесів, які відбуваються всередині гори. Причина процесів – дисбаланс об’ємів лави, що піднімається і опускається», – зазначає вулканолог Джеймс Хікі.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" вчені дали остаточну відповідь на запитання про причини вимирання динозаврів.
Одними з головних наукових версій шодо причин вимирання динозаврів були зіткнення Землі з астероїдом і вулканічна активність. Вченим з Єльського університету в США вдалося довести, що масштабного виверження вулканів було недостатньо для зникнення гігантських рептилій, а вся відповідальність за їх вимирання лежить на астероїді.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»