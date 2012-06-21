Віце-прем’єр Павло Розенко заявив, що середня зарплата в Україні у вересеніь 2018 року досягне 10 тисяч гривень на місяць. У грудні 2017 року середня зарплата була 8750 гривень.
«Урядовий кур’єр» знайшов на ринку праці найбільш високооплачувані вакансії січня 2018 року. Вони досі актуальні і доступні для працевлаштування.
Директор департаменту продажів і маркетингу
Будівельна компанія, яка займається житловим будівництвом готова платити 80 тисяч гривень на місяць кандидату, який має успішний досвід управління маркетинговою і комерційною діяльністю компанії. Від кандидата вимагають успішної «розкрутки» бренду, вміння вести переговори та управління комерційним блоком групи компаній.
Генеральний директор
На другому місці – вакансія компанії «Міцний дім» з оплатою 75 тисяч гривень на місяць. Майбутній гендиректор розвиватиме виробничо-технічну базу підприємства. Буде оновлювати асортимент продукції, запускати нові товарні групи, створювати і оптимізувати бізнес-процеси. Водночас, роботодавець гарантує конкурентоспроможний оклад плюс щорічний бонус за результатами виконання ключових показників, оплату мобільного зв’язку, компенсацію витрат на бензин тощо.
HR-директор
На третьому місці вакансія від української IT-компанії UkrSoft з оплатою 60 тисяч гривень. Роботодавця цікавить кандидат з досвідом на позиції HR-директора не менше 3-х років. Рівень володіння англійською має бути не нижче Upper-Intermediate. Володіти знаннями і розумінням системного підходу до управління персоналом на стратегічному рівні, знаннями трудового законодавства, кадрового діловодства.
Головний бухгалтер B2B
На четвертому місці знаходиться англомовна вакансія агентства Lugera Ukraine із зарплатою у 50 тисяч гривень. Агрокомпанія з головним офісом в Азії запрошує на роботу фахівця, який вільно володіє англійською, має вищу фінансову освіту і досвід роботи від п’яти років. Важливо, щоб кандидат знав 1C 8.2, MS Excel і IFRS.
Медсестра / Медбрат в Німеччину
Роботодавець - лікарня в Бранденбурзі шукає фахівців 21-40 років з дипломом, відмінним здоров'ям і обов'язковим знанням німецької мови на рівнях A2, B1 або B2. Готовий платити 85 тисяч гривень (€1800-2800) на місяць. Також оплачують курси німецької мови, повне проживання протягом навчального періоду з включеним харчуванням, щомісячні кишенькові гроші в розмірі € 150.