У Міносвіти підбили підсумки та назвали ТОП-10 університетів, які прийняли найбільше заяв абітурієнтів, йдеться на сайті відомства.
Загалом цього року заяви до вишів на всі освітньо-кваліфікаційні рівні подали 511 тис. 146 абітурієнтів. З них на бакалавра – 220 тис. 573 особи, на магістра – 161 тис. 350 осіб, на молодшого спеціаліста – 129 тис. 223 особи.
Зареєстровано понад 1 млн 729 тис. 859 заяв. Найбільше заяв цього року прийняв Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 58 тис. 574. Далі в списку – два львівських виші: Львівський національний університет імені Івана Франка (48878) і Національний університет «Львівська політехніка» (47348). Завершують п’ятірку лідерів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (42981) та Київський національний торговельно-економічний університет (34097).