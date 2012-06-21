За підсумками 2017 року рентабельність більшості сільськогосподарських культур буде нижчою, ніж рік тому. Передусім це пов’язано зі збільшенням витрат на виробництво (пальне, добрива, засоби захисту рослин). Цього року соняшник може поступитися своїм лідерством за вигідністю вирощування іншим культурам. Про це повідомив гендиректор гендиректор консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт» Сергій Феофілов.
За даними «УкрАгроКонсалт», найрентабельнішими агрокультурами минулого року були соняшник (63%), горох (58%) та кукурудза (45%). Загалом прибутковість рослинництва рік тому становила понад 50%.
Як розповів гендиректор ТОВ «Харвіст-Холдинг» Дмитро Скорняков, зараз соняшник, особливо в південних областях, починає поступатися іншим культурам, бо тривале вирощування цієї культури виснажило ґрунт. Фермери дедалі частіше сіють льон, горох та інші бобові, які сприяють підвищенню якості ґрунтів.
«Гадаю, що в найближчі роки бобові дедалі вище підніматимуться в ТОП-10 найприбутковіших культур», – повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева.