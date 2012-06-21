Суперкомп'ютер IBM POWER9-based Summit, який вважається найшвидшим у світі, допоможе вченим знайти хімічні сполуки, на основі яких можна буде створити ліки від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це, з посиланням на Міністерство енергетики США, повідомляє «Урядовий кур’єр».
Національна дослідницька лабораторія міненерго США в Оук-Рідж ініціювала створення суперкомп'ютера Summit ще в 2014 році. Машина, обчислювальна потужність якої становить 200 петафлопс, створювалася з розрахунком на пошук речовин для лікарських препаратів, тому нинішнє завдання, поставлене перед «Саммітом», є цілком логічним.
«Завдання, для вирішення яких за допомогою звичайних комп'ютерів потрібно витратити місяці або роки, вирішуються силами суперкомп'ютера Summit за кілька годин або днів. Використання « Саміту» для пошуку ліків від коронавірусу – цілком логічний крок в умовах сформованої епідеміологічної ситуації», – розповідає Джеремі Сміт з університету Теннессі, глава Центру молекулярної біофізики UT / ORNL.
Summit, як зазначив Сміт, дозволить ідентифікувати хімічні сполуки, які можна буде використовувати для створення препаратів для лікування COVID-19. Але перш ніж такі препарати стануть реальністю, вченим належить виконати ще чимало дослідницької роботи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»