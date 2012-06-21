У Хрестителеві Чорнобаївського району на Черкащині традиційно люблять фізкультуру і спорт. Тут для цього створено всі умови: є гарно обладнаний стадіон, спортивні майданчики. Цими днями село визнали найспортивнішим на рівні області. Це звання воно вибороло в напружених змаганнях серед 16 команд, які вийшли до фіналу. Фінальні змагання відбулися у місті Городищі. Боролися сільські спортсмени за першість у змаганнях із дартсу, настільного тенісу, армреслінгу, шашок, гирьового спорту, міні-футболу та перетягування канату. Традиційно у змаганнях із дартсу змагалися сільські голови. Загалом же в селі фізкультурою та спортом займаються всі від малого до великого.
Найспортивніше село Черкащини-2018 Хрестителеве обстоюватиме честь області у фінальних змаганнях команд сільських та селищних рад «Найкраще спортивне село України». Вони відбудуться у Ворохті Івано-Франківської області.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»