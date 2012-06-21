У селищі Недригайлів Сумської області відбулося свято «Краще спортивне село Сумщини — 2018», присвячене 68-й річниці створення фізкультурно-спортивного товариства «Колос». У змаганнях узяли участь майже 200 представників 10 сільських рад області, де здоровому способу життя надають особливого значення. Спортсмени змагалися в таких видах, як міні-футбол, шахи, шашки, дартс, перетягування линви, настільний теніс, вижимання гирі тощо. Найкращі результати продемонстрували представники Хмелівської сільської ради Роменського району, на другому та третьому місцях відповідно жителі з Боромлі Тростянецького та Синівки Липоводолинського районів.
ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ