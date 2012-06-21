Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Найстаріше місто Рівненщини й одне з 20-ти прадавніх слов’янських містУкраїни – Дубровиця – відзначає 1015 років від першої писемної згадки.
Вона датується 1005 роком, коли Володимир Великий заснував єпископську кафедру в Турові. У переліку міст, які мали належати до єпископії, є й Дубровиця. Згодом місто стало центром Дубровицького князівства, затим – вотчиною відомих князів Гольшанських…
«Пишаємося, що саме Дубровиця подарувала світові великого вченого лауреата Нобелівської премії Григорія Шарпака, сподвижницю та фундаторку «Пересопницького Євангелія», на якому нині присягають президенти незалежної України, Анастасію Гольшанську, покровительку поліського краю святу діву Улянію. Сьогоднішня Дубровиця – місто-патріот: її кращі сини – воїни, добровольці, волонтери – протистоять ворогові на сході нашої держави. А скромні жителі щодня перетворюють місто на комфортне, привабливе і неповторне», – каже міський голова Дубровиці Богдан Микульський.
Справді, древнє й водночас завжди юне місто має свій неповторний шарм. Відчути його можна, завітавши до старих соборів та церков або ж спустившись до швидкоплинної Горині, яка гордо несе тут свої води.
Незабаром Дубровиця стане центром новоутвореної об’єднаної громади, яка достойно конкуруватиме з іншими за розвиток гостинного поліського краю.
А поки що приймає вітання: зокрема, вже надійшло від голови обласної державної адміністрації Віталія Коваля, від іменитих земляків, яких порозкидала по світах доля.