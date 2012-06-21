У Норвегії аспірант-археолог Тор-Кетіл Крокмірдал з Університету Тромсе знайшов докази того, що в епоху вікінгів на півночі країни в селі Сандторг було старовинне торгове місто.

Про відкриття розповіло видання Science Norway. Аспірант вирішив на місці перевірити справжність старовинних саг. У них розповідається, що вікінги контролювали узбережжі на півночі Норвегії і мали там справжнє торгове місто.

Сама назва сучасного села Сандторг підтверджує це. У перекладі воно означає «піщаний ринок». Дослідник припустив, що так в давнину називався величезний ринок, влаштований на піщаному березі.

Він озброївся металошукачем і виявив безліч артефактів, найстаріші з яких відносяться до 800-х років нашої ери. Так, Крокмірдал знайшов велику кількість залізних гир і ювелірних виробів. Аналіз цих предметів показав, що деякі з них були імпортовані з території сучасних Ірландії і Фінляндії, а також з материкової Європи, причому сталося це в IX столітті.

Знахідки вказують на те, що Сандторг дійсно був торговим містом. Нині це найстаріший торговельний пост в північній Норвегії, відомий науці. Сам дослідник найбільш важливою знахідкою вважає великий шматок заліза. На його думку, це вказує на наявність кузні, отже, тут дійсно був розташований постійний торговий пост.

Раніше вважалося, що торгівля з'явилася і почала розвиватися у цьому містечку тільки в XIII столітті. Однак знайдені артефакти доводять, що сталося це приблизно на 400 років раніше.

Сандторг знаходиться на березі протоки Тьелдсундет. Це був стратегічно важливий пункт. Через сильну течію, пропливаючі судна, обов'язково робили тут зупинку. Норвезькі саги говорять про те, що місцеві вожді контролювали протоку і, ймовірно, накладали мита на судноплавство ще до епохи вікінгів. При вікінгах це містечко перетворилося в ринок на березі, на якому мореплавці обмінювалися товарами.

У сагах також згадуються жителі Сандторга, які допомагали мореплавцям ремонтувати їх кораблі і будували власні судна. Згаданий вище шматок заліза міг бути пов'язаний з цією практикою.

Жвава торгівля велася в Сандторге аж до 1500-х років. Однак в XVI столітті був прийнятий ціла низка законів, що регулюють її. Вони значно посилили вимоги. Наприклад, відповідно до одного з таких законів, управляти торгівлею могли тільки жителі міста. Причому торгувати на березі їм було дозволено тільки влітку, а взимку вони повинні були залишатися в місті.

Поступово кількість торговців тут зменшувалася. Зрештою, залишився лише один торговець. Проте, прибережний ринок пропрацював тут до 1950-х років.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»