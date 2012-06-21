Від початку пандемії у стаціонарних лікарнях Києва від зараження на COVID-19 померли 52 людини. Старшому з пацієнтів було 87 років, а наймолодшій жінці – 25 років. За словами медиків, вона мала тяжкі супутні патології.
Про це під час брифінгу 19 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
За віком серед тих, чиї життя забрав вірус, 58% - люди, старші 65-70 років, 25% - віком 50-64 роки, 15% - ті, кому було до 49 років і 2% - віком від 18 до 29 років.
Лікарі зауважуть, що більшість з них мали хронічні захворювання. Найчастіше це – цукровий діабет, гіпертонія чи зайва вага. Тож, звісно, бути обачними і обережними слід усім, і все ж надто – людям старшого віку і тим, хто має супутні важкі хвороби.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»