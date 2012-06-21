«Ваша професія — небезпечна й водночас дуже поважна. Щодня приймаєте складні й відповідальні, а для когось, на жаль, доленосні рішення. Рятувальники — сміливі люди, які захищають Батьківщину на сході та приходять на допомогу кожному громадянинові в усіх куточках України. Величезна подяка та уклін за все, що робите», — саме так звернувся Президент Володимир Зеленський до рятувальників під час урочистостей до Дня рятівника, які відбулися на подвір’ї Маріїнського палацу в Києві.
Глава держави привітав рятувальників з професійним святом і вручив нагороди. Зокрема орденом «За заслуги» ІІІ ступеня удостоєно полковника служби цивільного захисту Михайла Пшика. Орденом «За мужність» ІІІ ступеня — старшину служби цивільного захисту Олександра Киричишина та начальника рятувального відділення Мобільного рятувального центру швидкого реагування Сергія Ковальчука.
Медаллю «За бездоганну службу» ІІІ ступеня нагороджено прапорщика служби цивільного захисту Сергія Левченка, старшину служби цивільного захисту Михайла Лутчина, полковника служби цивільного захисту Дениса Михайлова та полковника служби цивільного захисту Олександра Стародубцева.
Медалі «За врятоване життя» отримали старший лейтенант служби цивільного захисту Ігор Гаврилов, капітан служби цивільного захисту Юрій Кравченя та майор служби цивільного захисту Андрій Пересада.
Володимир Зеленський також відзначив лауреатів усеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Президент зауважив, що лауреати акції, на перший погляд, звичайні люди з різних куточків України, які, можливо, за інших обставин ніколи в житті й не зустрілися б одне з одним. «Але чужа біда і власна мужність назавжди об’єднали їх в одну потужну команду — команду справжніх героїв України. Це люди з великою душею. Люди, яким справді не байдуже. Чоловіки, жінки й діти, які не шукали слави від свого подвигу, а просто зробили так, як їм підказало їхнє серце. Нехай вдячність батьків, які ледь не втратили єдину дитину, та вдячність дітей, які завдяки вам не стали сиротами, завжди оберігає вас і ваші сім’ї», — цитує слова Володимира Зеленського Офіс Президента.
Цього року лауреатами всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року» стали: Софія Рознійчук, Світлана Юркевич, Ігор Гаврилов, Володимир Уткін, Таміла Чернюк, Карина Якубенко, В’ячеслав Пащенко, Артем Андрієнко, Євген Венгерський, Володимир Рудий та Едуард Струпинський. Від Президента вони отримали нагороди, дипломи й цінні подарунки.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»