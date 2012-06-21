Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Державна податкова служба України опублікувала Довідник показників нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь на 1 січня 2020 року. Нормативну грошову оцінку визначають для обрахування розміру земельного податку, державного мита при успадкуванні та даруванні ділянок, орендної плати за ділянки державної і комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва.
Згідно з довідником, найвищі показники нормативної грошової оцінки площі ріллі спостерігаються у Черкаській, Чернівецькій і Харківській областях. Найнижчі — у Житомирській, Львівській і Рівненській.
Приміром, вартість нормативної грошової оцінки в Черкаській області визначена так: рілля та перелоги — 33 646 гривень за гектар, багаторічні насадження — 74 144,37, сіножаті — 8 454,87, пасовища — 5 648,03.