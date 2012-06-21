На виставу до запорізького дитсадочка «Щасливе дитинство», яку разом з вихователями підготували його чотирирічні вихованці, завітали перший заступник голови Запорізької облради Єгор Семенков і депутат міськради Микола Володьков. Привід — тут запрацювала інклюзивна група «Веселка», в якій троє дітлахів мають вади слуху і мовлення. Та завдяки наполегливості батьків, професіоналізму вихователів, підтримці місцевих депутатів особливі діти значно прогресують у розвитку, розвиваючись поруч з однолітками.
— Активне запровадження інклюзивної форми навчання потребує розширення матеріально-технічної бази, створення сенсорних кімнат, іншого спецобладнання, — сказав Єгор Семенков. — Тож ми хотіли почути від педколективу про потреби дитячого закладу.
Завідувачка дошкільного закладу Ольга Мостова розповіла, що в дитсадку виховують 150 дітей віком від двох до шести років. Три із семи груп спеціальні — для дітей з порушенням опорно-рухового апарату. Ясла-садочок відвідують п’ятеро дітей з інвалідністю.
— У закладі вже є тренажери і спеціальні інструменти для занять, — зазначив Микола Володьков, який системно допомагає яслам-садочку. — Але ще потрібно обладнати спортивну залу, майданчики на подвір’ї.
Подарунком для гостей «Щасливого дитинства» стала вистава. На концертному майданчику одним з найяскравіших артистів був хлопчик з вадами слуху. Це не завадило йому танцювати разом з друзями-гномиками і подругами-білочками й зірвати аплодисменти глядачів за продекламований вірш. Депутати вручили артистам солодкі подарунки й побажали батькам успіхів у вихованні дітей, а малечі — щасливого дитинства.