У грудні земляни в небі побачать останній зорепад в цьому році — потік Гемініди. Найбільша інтенсивність зорепаду прийдеться на ніч з 13 на 14 грудня. Про це повідомляє NASA.
Пік найбільшої активності метеорного потоку Гемініди в 2017 році припадає на 13—14 грудня зі швидкістю близько 1 хвилини. Гемініди можна буде побачити вночі до і після піку 14 грудня, хоча вони будуть з'являтися рідше. Більшість метеорів буде видно з півночі до 4 години ранку 14 грудня. Метеорити можна буде побачити неозброєним оком під ясним, темним небом в більшій частині планети, хоча найкращий вигляд — з Північної півкулі. Спостерігачі будуть бачити менше метеоритів в Південній півкулі.
Для спостереження за потоком не потрібно ніяких особливих пристосувань — просто відійдіть подалі від яскравих вогнів і дивіться в будь-якому напрямку. «Дайте вашим очам час, щоб пристосуватися до темряви. Метеори з'являться по всьому небі», — обіцяють в NASA. Раніше земляни спостерігали зорепад Леоніди.