У селі Малосмілянка, що в Смілянському районі на Черкащині, минулої суботи було весело й гамірно. Тут святкували День села. Привітання від сільського голови Івана Пономаренка чергувалися з гарними побажаннями районних начальників та подарунками від очільників сусідніх громад. Традиційно на святі поздоровили найстарших місцевих жителів, новонароджених та іменинників. Відзначили кращих трудівників та колективи, які сумлінно працюють.
Звичайно ж, не обійшлося без українських ліричних пісень та запальних танців, гумору, жартів і різноманітних змагань. Та особливо запам’ятався «смачний» конкурс: депутати сільської ради наліпили гору вареників. Готували їх із м’ясом, картоплею, капустою, грибами, а також із сиром та вишнями. А місцеві на цій справі розуміються добре. Учасники свята куштували вареники і, якщо страва їм подобалася, клали гроші. Перемогли, зрозуміло, ті вареники, за які заплатили найбільше.
А ще селянам дуже сподобався конкурс «Караоке», в якому більшість із них охоче взяли участь. Все було так, як іноді показують у кінофільмах, навіть смішніше. Адже замість курячих яєць «для горла» співакам роздавали шоколадні кіндер-сюрпризи. Переможниця отримала футболку з написом «Отак виглядає найкращий співак на селі».