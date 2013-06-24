Верховна Рада вчора ухвалила звернення до учасників саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 липня.

Парламентарії, зокрема, закликали відзначити істотні успіхи України щодо фактичного досягнення сумісності наших військових стандартів зі стандартами НАТО та взяти на себе зобов’язання щодо надання Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору, передбачивши механізм запрошення.

На переконання народних обранців, варто визнати недоцільність проходження етапу Плану дій щодо членства в НАТО та прийняти у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в Альянсі.

Слід розробити ефективні механізми гарантій миру та безпеки у Європі і юридично зобов’язуючі гарантії безпеки для без’ядерної України, які не стануть альтернативою членству України в Альянсі, підтримати формулу миру Президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада закликала й надалі забезпечувати потреби України у військовій та оборонній техніці, сприяти зміцненню обороноздатності та військового потенціалу до повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаного кордону 1991 року.