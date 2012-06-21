Умови, в яких мешкає людина, незалежно від її роду занять, накладають відбиток на бажання виконувати роботу. Коли йдеться про наш із вами захист, то вже якось і не до байдужості. Навпаки, хочеться почути, що рядових і офіцерів забезпечено чи вони ось-ось отримають для багатьох із нас звичні умови: теплу воду або хоч просто воду в крані, облаштовані санвузли, інтернет, телебачення. Такі умови звичні, а не виняткові.

Казарми нового зразка

І ось з’явилась інформація від прес-служби оборонного відомства, що в Міністерстві оборони втілюють планову комплексну програму розбудови інфраструктури військових містечок на території України. У повідомленні йдеться, що у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки і 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного другий рік активно тривають роботи з відновлення та нарощення інфраструктури. Адже у пікові часи у цих військових навчальних осередках одночасно підготовку проходили близько 15 тисяч військовослужбовців із багатьох військових спеціальностей для ЗСУ. Старих казармено-житлових фондів катастрофічно не вистачало, тому людей розміщували в обладнаних наметових містечках. Однак постійно жити у таких умовах неможливо, особливо взимку.

Як повідомив начальник відділу капітального будівництва та ремонту Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління майор Володимир Клецун, у 2016 році, щоб відмовитися від розміщення особового складу в наметах та забезпечити їх належними мінімальними умовами для проживання, на замовлення Західного терКЕУ розроблено 5 проектів на будівництво казарм за спрощеною системою. Вибір зупинили на одноповерховій казармі розміром 60 на 16 метрів із збірно-блочним фундаментом, стінами з газобетонних блоків і металочерепичним дахом, змонтованим на фермах, і підключенням до зовнішніх інженерних мереж. Всередині є санвузли, кімната для вмивання, 4 кімнати, де можна облаштувати класи для занять, приміщення для зберігання майна і сушіння одягу. У такій казармі можна розмістити майже 300 осіб. Вартість її будівництва — 9—10 мільйонів гривень, а термін — 7 місяців.

— Ми застосовуємо стандартні матеріали, які використовують для будівництва житла та об’єктів соціальної інфраструктури, — повідомив майор Володимир Клецун. — Стіни штукатурять, шпаклюють і фарбують, у санітарних приміщеннях — керамічна плитка, у спальному та решті приміщень — дерев’яна підлога. Передбачено встановлення всіх необхідних сантехнічних систем, опалення, протипожежної сигналізації, мережі зв’язку тощо. Капітальна будівля служитиме довго, в ній буде тепло і під час сильного дощу не протече, як намет.

З початку 2017 року на замовлення Західного терКЕУ три таких казарми вже введено в експлуатацію на Яворівщині. Ще дві — згідно з календарним графіком та умовами угоди планують здати наприкінці цього року.

Та будували тут цьогоріч не лише казарми. У навчальних центрах відновили і модернізували три їдальні, в яких тепер можна організовувати харчування за розширеним каталогом продуктів. Відремонтували склад для зберігання лазерної системи імітації бою MILES, ввели в експлуатацію сучасний тренажерний комплекс. Збудували унікальний центр імітаційного моделювання — триповерховий навчальний корпус.

Житло для контрактників

Головний інженер Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління полковник Василь Стеців повідомив про початок втілення програми будівництва житла для військовослужбовців контрактної служби, на яку передбачено мільярд гривень. План капітального будівництва, реконструкції та капремонту, затверджений міністром оборони, передбачає початок будівництва на 2017 рік 91 казарми поліпшеного планування. Зокрема, у межах відповідальності Західного терКЕУ передбачено будівництво 34 таких казарм. У селищі Старичі поблизу Яворівського полігона планують звести 4 двоповерхові казарми поліпшеного планування, де розмістять 480 військовослужбовців військової служби за контрактом. Вони мешкатимуть у двокімнатних модулях, розрахованих на 10 осіб. Кожен модуль матиме окремий санвузол та душову.

Посадовці Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління наголосили, що гроші на втілення всіх проектів є, надходять вони вчасно, в повному обсязі, а проблем із реалізацією запланованого немає.

Марина ВОЛОШИН

для «Урядового кур’єра»