В Україні станом на середину тижня намолочено 57,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур за врожайності 42,0 ц/га на площі 13,8 мільйона гектарів (94% прогнозу — 14,6 мільйона га). Зокрема зібрано: гречки — 198 тисяч тонн на площі 180 тисяч га, або 99% прогнозу (181 тисяча га); проса — 83 тисячі тонн на площі 55 тисяч га, або 98% прогнозу (56 тисяч га); кукурудзи — 19,5 мільйона тонн на площі 3,7 мільйона га, або 82% прогнозу (4,5 мільйона га). Найбільший вал зерна намолочено у Вінницькій — 4,6 мільйона тонн, Одеській — 4,4, Полтавській — 3,8, Харківській і Дніпропетровській областях — відповідно 3,7 і 3,6 мільйона тонн, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
На сьогодні зібрано соняшнику 11,8 мільйона тонн із площі 5,89 мільйона га, або 99% прогнозу. Сої намолочено 3,6 мільйона тонн на площі 1,9 мільйона га, або 95% прогнозу. Накопано 13,6 мільйона тонн цукрових буряків на площі 300 тисяч га, або 94% прогнозу.