Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Помалу наближаються не тільки новорічні та різдвяні свята, а ще й безстроковий режим припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі, який має вступити в дію опівночі 29 грудня. Такої домовленості вдалося досягнути представникам Тристоронньої контактної групи на черговому засідання у Мінську. А напередодні анонсованого режиму тиші у зоні Операції об’єднаних сил було не дуже тихо.
За минулу добу, як повідомили в штабі ООС, проросійські незаконні збройні формування вісім разів порушили режим припинення вогню, причому тричі із зброї, використання якої заборонено Мінськими угодами. Із мінометів калібру 120 міліметрів бойовики обстріляли Гнутове, а з мінометів 82-міліметрових мінометів гатили по позиціях підрозділів ЗСУ біля населених пунктів Кримське та Піски. Гранатомети і крупнокаліберні кулемети ворог використовував проти опорних пунктів ЗСУ поблизу Авдіївки, Водяного, Новозванівки. Аби вгамувати провокаторів, українці бійці змушені були відкрити прицільний вгонь у відповідь. За даними розвідки, які уточнюються, найманці проросійських незаконних збройних формувань зазнали втрат, а одного з бойовиків навіть вдалося взяти в полон.
Відзначилися бійці однієї з механізованих бригад, захопивши «язика» під час виконання бойового завдання біля лінії фронту. Полоненим виявився 35-річний мешканець Горлівки, який свого часу працював у органах МВС. З’ясувалося, що колишній міліціонер до 2016 року перебував у складі незаконних збройних формувань, однак після поранення за станом здоров’я опинився у тилу. Та в листопаді 2018-го під загрозою «наступу України» був знову мобілізований окупаційною владою. Полонений та його особиста зброя передані співробітникам СБУ у складі ООС, які продовжують слідчі дії.