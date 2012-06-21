Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
У Міловському районі розпочато добровільно-патріотичну акцію з упорядкування території під гаслом «Незалежна Україна починається з мене».
Як повідомляє Міловська РДА, завдяки спільній роботі установ і організацій, сільських рад району та небайдужих громадян вже пофарбовано в національні кольори місток через річку Комишня поблизу села Стрільцівка, інформаційні знаки «Міловський район» на кордонах з іншими територіями та наведено порядок навколо зазначених об'єктів.
Навіть діти із задоволенням взяли участь в обласній акції, присвяченій Дню Незалежності України, – вони розфарбували в національні кольори та орнаменти місце зупинки транспорту, перетворивши його на справжній витвір мистецтва.