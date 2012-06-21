У Лисичанську на найбільш жвавих перехрестях та пішохідних переходах з’явилися написи «Візьми дитину за руку», «Чекай на зелене світло» і «Зніми навушники». Це зроблено, аби привернути увагу громадян до дотримання елементарних правил при переході проїжджої частини. Поради одразу впадають в очі. Свою ініціативу патрульні втілювали у життя разом із старшокласниками Лисичанської гімназії та за підтримки громадської спільноти як один із заходів проекту «Місто у безпеці».
Як кажуть у прес-групі патрульної поліції Луганської області, можна спостерігати прикрі випадки, коли дорослі не тримають дитину за руку і вона несподівано вибігає на проїжджу частину, або люди просто ігнорують забороняючий сигнал світлофора. А коли підлітки зосереджені на смартфоні, а у вухах навушники, вони створюють реальну небезпеку як для себе, так і для водіїв.
Організатори акції сподіваються, що написи вплинуть на перехожих і прикрих порушень поменшає.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»