Відбувся перший із десяти заходів публічного обговорення Національної економічної стратегії—2030 (НЕС) на тему «Інвестиційна привабливість, ринки капіталу та макроекономічна стабільність». Як наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уперше в історії країни створюється довгостроковий документ — фундаментальна дорожня карта руху економіки на наступні десять років.

Торік визначено ТОП—30 векторів економічного розвитку, проведено економічний аудит держави, який засвідчив, що означає, коли країна не знає, куди рухатися. За словами Прем’єра, представлену до обговорення НЕС готувала урядова робоча група із залученням великої кількості провідних економістів і бізнес-середовища. І в урядової команди, і в команди Президента є політична воля робити реформи, що демонструється щоденною роботою. Чітко дотримується вектор руху України у бік цивілізованого світу, у бік Європи та в напрямі євроатлантичної інтеграції. Водночас, дуже важливий у процесі розробки НЕС публічний діалог, щоб максимально врахувати думки експертів, громадського середовища й відшліфувати спільні напрацювання, аби фіналізувати спільне бачення та інструменти, які використовуватимуть для успішного розвитку держави.

Презентовано пріоритети НЕС у контексті поліпшення інвестиційної привабливості. Це створення ринку капіталу, розвиток товарних бірж, запуск накопичувального рівня пенсійної системи, приватизація, державно-приватне партнерство. Прем’єр переконаний, що це створить сприятливі умови для інвестування, бо наситить економіку довгостроковим фінансовим ресурсом.

«Уже підготовлено й наступного тижня планується до підписання меморандум про створення фондового ринку. Важливо й рухатися у бік великої приватизації, що слугує одним з елементів залучення фінансового інвесткапіталу. Ті об’єкти, які нині у державній власності, через неефективне управління не завжди дають очікуваний результат. Неважливо, у руки зовнішнього чи внутрішнього інвестора вони потраплять. Головне, що отримають ефективних управлінців, робочі місця, а держава — податки. Торік Україна вперше на практиці почала використовувати механізми державно-приватного партнерства, концесії, і діяльність у цьому напрямі неодмінно триватиме», — уточнив Денис Шмигаль.

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